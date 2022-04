Kampioen Burgmans Biljarts uit Bergeijk naar eredivisie driebanden

WIELRENNEN Coen Vermelt­foort maakt zijn gouden schoenen waar en dendert naar de zege in Gerwen: ‘Beter dit dan trainen’

Een schitterende wielerdag in Gerwen kreeg maandagmiddag de winnaar die iedereen had verwacht. Oud-prof Coen Vermeltfoort maakte zijn reputatie waar en legde het hele peloton er in de sprint op.

19 april