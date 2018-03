Kampioen Deurne Pioniers krabbelt uit sportief dal: 'Volgend jaar weer voor de titel'

De basketbalvereniging uit Deurne kent een succesvol verleden, in het seizoen 1996-1997 was de ploeg nog actief in de eerste divisie. In de afgelopen seizoenen kwam het team uit in de eerste klasse. Dit seizoen werden het eerste en tweede team teruggetrokken en dat betekende dat de seniorenteams van de vereniging van onderop moesten beginnen. Het talententeam kwam onder het derde uit in de vierde klasse en staat daarin bovenaan. De ervaren jongens waarvan een aantal vele jaren in de eerste klasse of hoger actief waren verenigden zich in het vierde.