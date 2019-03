Kampioenschap met glans voor Tremeg en trainer Jacób: ‘Een dag om nooit te vergeten’

Mooi feest

De oefenmeester wordt in Gemert op handen gedragen. Na het laatste eindsignaal zelfs even letterlijk. ,,Heel erg mooi. Het is een dag om nooit te vergeten, we gaan er vandaag een mooi feest van maken”, zegt de Pool glunderd. De speelsters van Tremeg nemen ondertussen de felicitaties van het publiek in ontvangst. Voor het eerst in veertien jaar zijn de vrouwen van Tremeg kampioen geworden en dat willen ze in Gemert weten ook.