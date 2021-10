Kanopolo, dat is écht geen sport voor watjes: ‘Je mag elkaar gewoon omver beuken’

Topsporter worden is de droom van velen. De Helmondse Femke (17) en Wendy (15) Huizinga en Sven Manders (17) leven hun droom in de sport ‘kanopolo’. Geen sport voor watjes aldus het drietal. Gisteren vertrokken ze richting Sicilië voor het EK onder 21 jaar.

Kanopolo is een sport die niet veel mensen bekend in de oren zal klinken. ,,Het spel spreekt eigenlijk voor zich. Je zit in een kano en je moet, net als bij handbal, de bal in het doel van de tegenstander werken”, zegt Sven. Wendy vult hem aan. ,,Er zitten accenten in van rugby, handbal en kanoën”, vertelt ze lachend. Het is geen sport voor watjes. ,,Je mag elkaar gewoon omver beuken. Fysieke kracht is daarom erg belangrijk.”

Voor veel sporten is het belangrijk om vroeg te beginnen als je uiteindelijk de top wilt bereiken. ,,Bij kanopolo blijkbaar niet”, zegt Femke lachend. Voor de zussen Femke en Wendy begon het pas in 2015. ,,Tijdens een vakantie in Frankrijk kwamen Wendy en ik erachter dat we kanoën heel leuk vonden. In Nederland zijn we toen via een kanovereniging uitgekomen bij kanopolo.”

Voor het vriendje van Femke, Sven begon het een jaar later. ,,Ik kwam er door mijn ouders achter dat het bestond. Zo heb ik Femke en Wendy ook leren kennen op het water.”

Absolute top

Na zes jaar is het ze gelukt om die absolute top te bereiken. Binnenkort beginnen ze met het Nederlandse team aan het EK onder 21 jaar. ,,Het is voor ons een droom die uitkomt”, zegt Femke. Ze kreeg het te horen toen ze met vrienden op vakantie was. ,,Toen hebben we het wel even gevierd”, vertelt ze met een glimlach op haar gezicht.

Wendy en Sven hielden het een stuk rustiger. ,,We hebben het niet echt gevierd”, zegt Sven. ,,Ik was natuurlijk heel blij, maar ik had het stiekem ook wel een beetje verwacht. Een ingetogen familiefeestje dus.”

,,Je kunt het toernooi zien als een soort competitie”, vertelt Wendy. ,,Ieder land speelt tegen elkaar. Bij winst krijg je punten. De twee landen die uiteindelijk de meeste punten hebben, spelen tegen elkaar voor de overwinning.”

Quote Dit is ons eerste eindtoer­nooi. We kunnen ons nu meten met het allerhoog­ste niveau. Dat is niet niks en gaat wel in de koppies spelen Sven Manders (17)

Alle drie zijn ze het meest bang voor onze oosterburen. ,,Zowel bij de mannen als bij de vrouwen is Duitsland de titelfavoriet. De sport is daar veel bekender en dat zorgt natuurlijk ook voor betere spelers”, zegt Femke.

De afgelopen weken trainden de drie internationals hard voor het toernooi. ,,Ten eerste trainen we hier in Helmond bij onze vereniging: HWC de Helmvaarders. Daarnaast trainen we nog met het Nederlandse team. En als laatste doen we zelf ook nog krachttrainingen. Aan motivatie geen gebrek dus”, vertelt Sven.

Gezonde spanning

De tieners kijken reikhalzend uit naar het toernooi. ,,Natuurlijk ben je wel een beetje gespannen, maar het is allemaal niet extreem”, zegt Sven. De drie kijken elkaar lachend aan. ,,Maar ik denk wel dat het nog gaat komen”, vult Femke aan. ,,Als we in het vliegtuig zitten daalt het besef pas in. Tot die tijd kunnen we niet meer doen dan trainen, trainen en nog eens trainen.”

De Helmonders gaan helemaal blanco het toernooi in. ,,Qua eindklassering hebben we alle drie niet echt verwachtingen”, vertelt Wendy. Wel denken ze dat het zwaar gaat worden. “°,,Zowel fysiek als mentaal”, zegt Sven. ,,Dit is ons eerste eindtoernooi. We kunnen ons nu meten met het allerhoogste niveau. Dat is niet niks en gaat wel in de koppies spelen.”