Karlijn Swinkels uit Handel pakt eerste podiumplek in de World Tour: ‘Deze derde plek is echt heel mooi’

Ladies TourKarlijn Swinkels pakte afgelopen week in de Simac Ladies Tour haar eerste podiumplekken in de World Tour. Vooral de derde plek in het eindklassement is een enorme opsteker voor de 23-jarige Jumbo-renster uit Handel.

Even was er zaterdag de stille hoop dat Karlijn Swinkels in de 18 kilometer lange tijdrit van de Simac Ladies Tour (voorheen Holland Ladies Tour en Boels Ladies Tour) Lorena Wiebes uit de leiderstrui zou kunnen rijden. Niet voor niets pakte ze in 2016 als juniore immers de wereldtitel in de rit tegen het uurwerk.

Zes jaar later is de realiteit van dit moment echter dat Swinkels dolblij was met het feit dat ze in een aansprekende World Tour-wedstrijd in de tijdrit met een zevende plaats haar podiumplek had weten vast te houden. ,,Dat was ook meer wat ik vooraf had gehoopt dan verwacht. Als ik die derde plek morgen in de slotrit weer lukt, zou ik dat echt heel mooi vinden”, klonk het in finishplaats Watersley.

De dag erop slaagde de Jumbo-renster uit Handel glansrijk in die missie. Achter de ongenaakbare Wiebes en de Franse kampioene Audrey Cordon-Ragot. ,,De ploeg heeft me fantastisch geholpen om mijn plek in het klassement te verdedigen”, zei ze een dag later in Arnhem. Het was de afsluiting van een week waarin Swinkels in de eerste rit haar eerste podiumplek (tweede achter Wiebes) in de World Tour pakte en daar later nog een tweede (derde achter Riejanne Markus en Wiebes) aan toevoegde. ,,Ik denk dat het de goede kant opgaat”, zei ze daarom lachend.

Opsteker

Zelfs de zevende plaats in de tijdrit ziet ze als een opsteker. ,,Ik heb laten zien dat ik het nog kan. Stapje voor stapje maak ik voor mijn gevoel progressie richting de top.” Swinkels focust zich momenteel immers op haar ‘allround’ ontwikkeling als renster. ,,Zeker bij de vrouwen kun je daarmee een eind komen, blijkt wel. Ik hoop wel dat ik me de komende jaren ergens specifiek op kan toeleggen. Maar eerst maar eens ontdekken waar mijn kracht ligt.” De tijdrit zit in ieder geval ook nog in haar? ,,Dat verbaasde me ja. Als de vorm er is, lukt er kennelijk veel.”

Eén ding viel afgelopen week op; dat ze vrij snel is aan de meet. ,,Vooral na een zware wedstrijd dan. Anders vind ik het lastig omdat ik niet graag trek en duw in de spurt”, gaf ze aan. ,,Ik denk dat ik daarnaast een goede motor heb en kan afzien. In etappekoersen als deze word ik naar het einde toe meestal iets beter.”

Deze week al krijgt ze in de Vuelta de kans om dat te onderstrepen. ,,Ik voelde me de afgelopen week heel goed. Hopelijk kan ik dat doortrekken in Spanje.”