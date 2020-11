Kastelijn weet wat het is om voor goud te gaan op het EK, Van Alphen gaat het voor het eerst meemaken

EK veldrijdenYara Kastelijn (23) weet wat het is om titelkandidaat te zijn. Voor Aniek van Alphen (21) wordt dat op het komende EK in Rosmalen een totaal nieuwe ervaring.

Yara Kastelijn uit Neerkant en Aniek van Alphen uit Hapert zijn twee vrouwen die dit weekeinde in Rosmalen de Europese titel veldrijden in hun eigen Brabant kunnen houden. Voordeel daarbij is dat ze niet tegen elkaar rijden. Kastelijn is zaterdag één van de favorieten bij de eliten. Van Alphen moet het zondag doen bij de beloften. ,,Ik kijk heel erg naar uit", zegt Van Alphen. ,,Ik denk dat we heel erg aan elkaar gewaagd zijn", zo denkt Kastelijn dat het op het Autotron alle kanten op kan. Zowel bij de beloften als de eliten komt de concurrentie voornamelijk uit het eigen oranje kamp. Kastelijn moet af zien te rekenen met Ceylin Alvarado, Annemarie Worst, Lucinda Brand en Denise Betsema. Bij de beloften staat Van Alphen vooral tegenover haar ploegmaatje Manon Bakker en de outsiders Shirin van Anrooij en Inge van der Heijden.

Kastelijn verdedigt zaterdag de Europese titel die ze een jaar geleden veroverde in Italië. ,,Ik zal niet heel zwaar teleurgesteld zijn als ik hem moet afgeven. Ik heb er een jaar in mogen rijden en dat kunnen niet veel meiden zeggen", zo zegt de Neerkantse er rekening mee te houden dat het dit keer geen bingo is. Toen veroverde ze de titel op moment dat ze in topvorm was. ,,Dat seizoen stak er steeds een ander een stuk bovenuit. Nu zijn we constant aan elkaar gewaagd. Ik ben er blij mee dat ik daar tussen sta."

Anders

Aniek van Alphen gaat op het EK voor belfoten (onder 23) voor het eerst voor goud op een groot kampioenschap.

Voor Van Alphen is meedoen voor de titel een volstrekt nieuwe ervaring. ,,Twee jaar geleden was het EK mijn eerste grote kampioenschap. Toen was ik net als begin dit jaar op het WK al blij dat ik aan zoiets mee mocht doen. Je ziet zo'n wedstrijd dan als iets waar je ervaring mee opdoet en waar je sterker van wordt. Nu is dat anders. Het zou leuk zijn om op het podium te komen." Alleen maar leuk? ,,Het is reëel, denk ik zelf ook."

Van Alphen weet uit welke hoek de voornaamste tegenstand gaat komen morgen. Uit de hoek van Manon Bakker. In Lokeren klopte ze haar Credishop-ploeggenote in de strijd om de zege. Na die winst volgden een aantal plekken rond de top-5. ,,Winnen was leuk, maar daar in Lokeren wist ik al dat dat geen alledaags ding zou gaan worden. We rijden tussen de wereldtop van de eliten. Vierde of zesde worden in dat veld kan voor mij ook als supergoed voelen. Anderen kunnen dan zeggen: 'Het valt tegen dat ze niet meer wint.' Zelf heb ik me nog niet teleurgesteld."

En dan nu het EK. ,,Natuurlijk is dat iets waar je voor het seizoen al naar uitkijkt, maar ernaartoe pieken gaat bij ons niet. Zeker niet als je nooit weet of er de week erna nog gecrost kan worden. Toen ik won Lokeren, kreeg ik wel heel veel zin het EK. Dan hoop je alleen maar dat je tegen die tijd nog altijd zo goed bent."

Yara Kastelijn is in extase na het pakken van de Europese titel vorig jaar in het Italiaanse Silvelle. Het betekende haar definitieve doorbraak in het veldrijden.

Volledig scherm © BELGA