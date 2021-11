Katie Lombarts wil met PSV naar de eredivisie: ‘Er zit nog veel potentie en rek bij haar in’

Baats stapte 3,5 jaar geleden tussentijds in bij PSV en begon daar met de opbouw van een compleet nieuwe ploeg. ,,Allemaal jonge meiden. Katie was er daar een van. Ik zag meteen dat ze veel potentie had, maar ze was nog veel te bescheiden. Een echte teamspeelster, maar wel eentje die veel te weinig voor haar eigen kansen ging. Aanvallend was ze al redelijk sterk, maar het was toen nog geen goede verdedigster. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Sindsdien heeft ze grote stappen gemaakt. Ze is nu een van mijn beste verdedigsters en als middenopbouwster ook een van onze belangrijkste spelverdeelsters. Feit is wel dat ze nog veel meer moet durven schieten, want ze heeft gewoon een heel goed afstandsschot.”

Ook de werklust en vastberadenheid van Lombarts worden door Baats geprezen. ,,Ze traint keihard en is altijd aanwezig. Ik heb wedstrijden meegemaakt waarbij ze nadat ze een tand door haar lip had, gehecht werd en vervolgens gewoon doorspeelde. In een andere wedstrijd liep ze bij een stevige botsing een flinke snee op in haar wenkbrauw. Ook dat werd ziekenhuiswerk met een aantal hechtingen. Twee dagen later staat ze dan gewoon weer op de training alsof er niets aan de hand is. Je hoort haar nooit, maar dan ook nooit, klagen. Daar kunnen veel meiden nog iets van leren. En ze is pas 19 jaar hè, dus er zit nog heel veel potentie en rek in. Als ze toen ze nog wat jonger was, wat brutaler was geweest had ze misschien wel bij Jong Oranje gezeten. Maar sommige speelsters bloeien nu eenmaal wat later op. Ik ben heel blij dat ik haar als coach in dat proces mag begeleiden. Daar geniet ik echt van.”

Knappe zege

Lombarts zelf genoot afgelopen dinsdag intens van de even knappe als verrassende bekerzege die PSV boekte op eredivisieformatie BFC. ,,Bij rust stonden we nog zeven goals achter, maar na de pauze begon het te lopen. Het geloof keerde terug en we wonnen met 25-24. Iedereen was door het dolle dat we door waren en vooral dat we een eredivisieploeg hadden verslagen.”

De eredivisie: dat is waar Lombarts met PSV ook heen wil. ,,Ik speel nu vier seizoenen vast in het eerste. We waren al een paar keer dicht bij promotie. Dit seizoen zou het dan echt moeten gebeuren, maar de concurrentie is sterk. We zullen dus het beste in onszelf naar boven moeten halen. Maakt niet uit of we zoals zaterdag tegen hekkensluiter Hercules (41-15, red.) of andere titelkandidaten spelen: we moeten er altijd voor honderd procent in gaan. Anders krijgen we het tegen iedereen moeilijk.”

Aan Lombarts zal het als het gaat om focus niet liggen: ,,Handbal is een superbelangrijk onderdeel van mijn leven. Ik heb het altijd leuk gevonden en zou eigenlijk niet weten wat ik zonder zou moeten. De eredivisie is het ultieme doel. Ik heb ooit wel eens meegetraind met Jong Oranje, maar kwam niet bij de selectie. Aan het grote Oranje denk ik niet: dat is heel ver weg. Eerst maar eens zien dat we met PSV het hoogste niveau bereiken.”