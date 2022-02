Kay de Wolf uit Eersel derde in eerste manche MX2 Groot-Brittannië

sleutelen ipv sleeën Joost Dumas na jaren van hard werken niet als bobsleeër maar als materiaal­man op de Spelen: ‘Hier heb ik het allemaal niet voor gedaan’

Bobsleeër Joost Dumas heeft het gehaald. Hij is Peking aangekomen. Op de Olympisch Spelen dus. Alleen niet zoals hij dat na vier jaar van opofferingen en hard werk gehoopt had. De Bergenaar is er niet als deelnemer, maar als materiaalman van de viermansbob. ,,Dat is niet bitterzoet, maar bitter.”

29 januari