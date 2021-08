Kemphanen hunkeren na coronacrisis naar het ijs: ‘Niet alleen sportief, maar ook financieel is het een uitdagende tijd geweest’

Om maar even mee te beginnen, hoe zijn jullie de afgelopen periode doorgekomen?

TvD: Niet alleen sportief, maar ook financieel is het een uitdagende tijd geweest. We hebben natuurlijk lang niet zoveel kunnen trainen als gepland. De geannuleerde ijstijd moest wel worden betaald. Uiteindelijk is de baan door de overheid gecompenseerd. Zelf hebben we de afgelopen jaren een buffer opgebouwd, maar door die compensatie hebben we die niet aan hoeven spreken.

Klinkt als een hoop werk voor een groep vrijwilligers.

TvD: Dat klopt zeker. Maar de manier waarop we dat hebben gedaan krijgt veel waardering in het wereldje. We worden regelmatig benaderd met de vraag hoe we dit voor elkaar hebben gekregen en worden ook door de bond een voorbeeldclub genoemd.

Beperkt trainen en dan ook nog eens in aangepaste vorm, dat moet voor een ijshockeyer even slikken zijn?

NvGL: De jeugd heeft door kunnen trainen, maar de rest niet. In eerste instantie moest het veld steeds in kwarten worden opgedeeld en konden daar vier of, iets later, twee spelers per deel trainen, zonder doorwisselen. Niet ideaal als je ook nog eens bedenkt dat je niet de faciliteiten hebt die gebruikelijk zijn, zoals kleedkamers. We hadden wel het geluk dat we een buitenbaan hebben, waardoor er meer mogelijk was voor ons dan voor de meeste clubs. Aan het einde van het jaar hebben we zelfs partijtjes kunnen spelen.

Hoe staat het eerste team ervoor? Jullie topscorer Rastik Veres leek dit jaar de overstap te maken naar de BeNeLeague, maar is weer terug.

NvGL: De meeste jongens zijn gebleven, met uitzondering van Joey en Mike Beeren. Joey was vorig jaar eigenlijk al gestopt met een blessure en Mike was onze keeper. Momenteel hebben we alleen Lisa Daams nog als goalie, dus daar moeten we nog versterking voor vinden. Wat betreft Veres, die zou naar Nijmegen Wolves gaan, maar die club heeft geen licentie gekregen. Wij hebben Rastik natuurlijk altijd goed begeleid en die inspanningen maken ook dat hij altijd kan vertrouwen op dat wij onze beloftes nakomen. Voor hem was Kemphanen dan ook een logische bestemming.

Larry Suarez is sinds vorig seizoen coach. Hoe staat het er eigenlijk met hem voor?

NvGL: De bedoeling was dat Larry naast het eerste team ook de jeugd aan de hand zou nemen en die jongens zijn enorm gegroeid. Ik verwacht dan ook dat we dit jaar gaan zien dat er talenten dicht tegen de onderkant van het eerste team aan gaan zitten. Daarvoor hebben we ook Bob Teunissen, voormalig aanvoerder van Tilburg Trappers, aangetrokken om deze groep net onder het eerste team te begeleiden.

In september wordt voor het eerst getraind in het ijssportcentrum in Eindhoven, maar in augustus zoeken de Kemphanen alvast andere banen op om zich voor te bereiden. Begin oktober begint het ijshockeyseizoen in de eerste divisie.