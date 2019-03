Kemphanen laat ijshockeystad Eindhoven na jaren van ellende weer lachen

VOORBESCHOUWING Voorberei­ding Oran­je-Rood rommelig door interlands

10 maart Met onder meer wereldkampioen Thomas Briels en de twee neo-internationals, Teun Beins (20) en Max Kuijpers (19), hervat Oranje-Rood zondag de competitie in de hoofdklasse. HGC uit Wassenaar komt op bezoek in Eindhoven-Zuid. De afslag is om 14.45 uur.