Kemphanen start komend weekend alsnog competitie

één-tweetje ODC-coach Roland Dost: ‘Alf van den Enden was trots dat ik zijn ploeg overnam’

21 september Coach Roland Dost (35) treedt bij dameskorfbalvereniging ODC in de voetsporen van zijn voorbeeld Alf van den Enden. Het met 11-14 (3-10) verloren duel met Rosolo in de topklasse B stond in het teken van de in maart overleden coach.