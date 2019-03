Kemphanen verlengt met smaakmaker Veres: ‘Een unieke speler voor ons’

,,We zijn natuurlijk heel blij dat Rastík nog een jaartje blijft”, vertelt bestuurder Nico van Galen Last. ,,De combinatie van werk, huisvesting en de wensen van hem en zijn vriendin zorgen ervoor dat hij kan blijven. Hij kan zeker eens stapje hogerop, maar dan moet hij meer trainen en spelen. De combinatie zoals hij die hier heeft, is precies wat hij wil. Het is natuurlijk een unieke speler voor ons en dat hij zich nu ook in gaat zetten binnen de club is extra mooi”, doelt de ex-international op de clinics en trainingen die Veres gaat geven.