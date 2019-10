Keniaan Mutai wint 36ste editie van Marathon Eindhoven

Worst soleert naar zege in Kruibeke, Kastelijn eindigt als twee­de

12 oktober Annemarie Worst (777) heeft de Polderscross in Kruibeke gewonnen. De 23-jarige Nederlandse zette nog voor het ingaan van de tweede ronde een solo op. Dat kabinetstukje werkte ze perfect af. Yara Kastelijn uit Neerkant werd tweede voor Ceylin del Carmen Alvarado, waardoor het podium helemaal Nederlands was. Kim Van De Steene werd achtste, net voor Ellen Van Loy. Wereldkampioene Sanne Cant kende een offday en gaf halverwege op.