Kersverse korfbaltrainster Elke van de Mortel verwacht lastig seizoen bij ODC: ‘We beginnen vanaf nul’

,,Ik heb ontzettend veel zin om hier aan de slag te gaan”, vertelt Elke van de Mortel enthousiast. Ze loopt al vanaf haar zesde bij de club rond. ,,Toen ik vijftien werd, mocht ik voor het eerst uitkomen in het vaandelteam.” Twintig jaar lang was ze een belangrijke schakel in het eerste van ODC, tot een achillespeesblessure in 2021 een einde maakte aan haar korfbalcarrière. ,,Dat was natuurlijk wel een domper”, zegt ze. Toch opende de blessure ook deuren binnen de club. ,,Het zorgde ervoor dat ik in beeld kwam als hoofdtrainster. Die kans kon ik niet laten liggen.”

Volksverhuizing

Van de Mortel komt dit jaar binnen in een heuse volksverhuizing. Maar liefst zes nieuwe speelsters maken dit seizoen hun opwachting. ,,We beginnen eigenlijk weer helemaal vanaf nul.” Het coronavirus speelde hier volgens haar een grote rol in. ,,Normaal gesproken stoppen er ongeveer twee meiden per jaar. Door de lange coronabreak zat er veel tijd tussen de seizoenen, waardoor er afgelopen maanden veel meiden stopten.”

De selectie is niet volledig onbekend voor Van de Mortel. ,,Ik train al een aantal jaar de jeugd van ODC. Daar heb ik een aantal meiden van het huidige vaandelteam al onder mijn hoede gehad. Daarnaast spelen er nog twee dames die ik nog van mijn tijd in het eerste ken.” Die relatie gaat volgens haar geen problemen opleveren. ,,Ik ben best bereid om na de wedstrijd gezellig mee te doen met de derde helft, maar tijdens de wedstrijd ben ik streng en moeten ze doen wat ik zeg.”

Lastige kluif

,,Het wordt absoluut geen makkie dit seizoen”, vertelt Van de Mortel. ODC handhaafde zich vorig seizoen in de topklasse. Dat wordt dit seizoen weer het doel, maar: ,,het gaat krap worden. Het zou mooi meegenomen zijn. Voor veel meiden is dit hoge niveau gewoon nieuw. Ik zie dit veldseizoen daarom ook als leermoment. Ze moeten wennen aan de forse tegenstand. In de zaal ga ik wat strenger zijn. Dan is presteren het enige wat telt.”

Zondag wacht concurrent Altior uit Heeswijk-Dinther. ,,Het wordt meteen een zespuntenwedstrijd”, aldus Van de Mortel. ,,Ze strijden met ons voor handhaving in de topklasse. Vorig jaar verloor ODC nipt van dit team, maar ook daar is veel veranderd.” Toch baalt de trainster dat ze Altior nu al treffen. ,,Ik had graag wat meer tijd gehad voor een belangrijke wedstrijd als, maar het is niet anders. We zijn goed voorbereid. Als we ons niveau halen, sluit ik een resultaat niet uit.”