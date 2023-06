Kevin van Veen verrast en keert na topseizoen in Schotland terug op Nederlandse velden

Van Veen beleefde een topseizoen in Schotland. Motherwell eindigde, door de vele goals van Van Veen, als zevende in de Schotse eredivisie. De spits uit Eindhoven kwamen afgelopen seizoen tot 25 goals in de competitie. Nu verkast hij dus naar FC Groningen, de club die vorige maand voor het eerst in jaren afgleed van de eredivisie naar de Keuken Kampioen Divisie. Van Veen zal met zijn scoringsdrift een groot aandeel moeten hebben in de zo snel mogelijke terugkeer van de Groningse club.

Zware periode

Budget Bergkamp, zoals zijn bijnaam luidde in Engeland, ging de voorbije jaren door een zware periode. Hij kampte onder meer met een zware gokverslaving. Onlangs deed hij tegen deze site uitgebreid zijn verhaal. ,,Als jij naar de wc moet, ga je poepen of plassen. Als ik die urge kreeg om te gokken, trok ik mijn spijkerbroek aan en ging ik midden in de nacht naar het casino.”

Jeugd van PSV

De geboren Eindhovenaar doorliep de opleidingen van PSV en Helmond Sport. Hij debuteerde in het betaald voetbal voor de club uit Helmond. Van Veen voetbalde in Nederland ook voor TOP Oss en Cambuur. In 2015 vertrok de aanvaller naar Engeland, waar hij uitkwam voor Scunthorpe United en Northampton Town. In 2021 ging Van Veen naar Motherwell FC.

Van Veen heeft een duidelijk doel in Groningen. ,,Ik zie FC Groningen als een mooie en grote club, met fanatieke supporters. Deze club hoort in de eredivisie en dus is promoveren de duidelijke opdracht. Dat is waarvoor ik hier ben.”

