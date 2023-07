Kickbokslegende openhartig over tragisch verlies van zijn broer en zus: ‘Dát was een vreselijke tijd’

Chatilla van Grinsven ontmoet oud-collega Brittney Griner na gevangen­schap: ‘Ik moet álles opnieuw leren’

De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner (32) is een half jaar na haar vrijlating uit een Russische gevangenis nog lang niet de oude. Dat vertelde ze aan de voormalige profbasketbalster Chatilla van Grinsven uit Rosmalen tijdens een ontmoeting in New York. De twee speelden in het verleden tegen elkaar.