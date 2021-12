Kienhuis gaf jarenlang alles voor de snelste zwemtijden, maar na de Spelen was het genoeg: ‘Het kon me niet gek genoeg zijn’

Deze week in... 2011Job Kienhuis is nog altijd de enige Nederlander die de 1500 meter onder de 15 minuten aflegde. Hij zwom het record exact tien jaar geleden in Eindhoven. Ruim een jaar later stopte hij. ,,Ik wilde er nog wel alles voor doen, maar niet alles er meer voor laten.”