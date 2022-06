Kim Busch doet het liefst niks anders dan heel hard rechtdoor zwemmen

WK zwemmenDe Geldropse zwemster Kim Busch komt komende week voor het eerst individueel in actie bij de wereldkampioenschappen op de langebaan. Ze had ook een ander carrièrepad kunnen bewandelen dat het hare nu in Boedapest weer kruist.

Kim Busch, donderdag 24 jaar geworden, was als kind al veel in het zwembad te vinden. Haar vader speelde waterpolo bij MNC Dordrecht in hun woonplaats, haar moeder deed aan reddingszwemmen. Dochter Kim ging op waterpolo en zwemmen. ,,Ik vond een teamsport ook echt heel leuk om te doen. Maar ging toch met meer plezier naar de zwemtraining. Gek hè, want ik doe niks anders dan rechtdoor zwemmen”, zegt Busch met een lach.

,,Ik weet eerlijk gezegd niet eens of ik er beter in was. Bij het waterpolo zat ik in Jong Oranje en ik kon bij het zwemmen vanuit de vereniging naar het regionaal trainingscentrum in Dordrecht. Dat wilde ik, maar het mocht alleen als ik stopte met waterpoloën. Stond ik op mijn veertiende voor een serieuze keuze: waar wil ik mee door?”

Voor precies dezelfde keuze stond Brigitte Sleeking. Vorig jaar kwamen de twee vriendinnen elkaar tegen op de Olympische Spelen: Sleeking nam deel als waterpoloster en Busch als zwemster. ,,Toen dacht ik wel: dat had mijn carrière ook kunnen zijn. Mooi hoe het kan lopen. Ik koos dit en sta nu hier. Daar heb ik geen moment spijt van gehad”, aldus Busch, die in 2013 voor het zwemmen naar Eindhoven kwam. Ze traint tegenwoordig in het High Performance Centre onder Patrick Pearson en woont in Geldrop. Sinds dit jaar doet ze er nog een studie naast: Finance & Control aan de Fontys.

50 meter vrije slag

In de Hongaarse hoofdstad zwemt Busch individueel de 50 meter vrije slag. ,,Ik wil me van mijn beste kant laten zien en de finale halen”, kijkt Busch vooruit naar het mondiale titeltoernooi dat zaterdag begint. ,,Als ik aan mijn pr van 24,78 kom, dan ben ik in de buurt van de top acht. Ik moet dus mijn beste race neerleggen.”

Busch heeft aanleg voor de sprintnummers. ,,Ik vind het ook hartstikke leuk om één baan keihard te zwemmen. De laatste meters van de 100 zijn bij mij al zwaar, de 200 iets te lang. Ik heb het geluk dat de 50 vrij olympisch is, maar de 100 wil ik er wel bij blijven doen.”

4x100-estafette

Als starter van de 4x100-estafette zwom ze bij haar WK-debuut in 2017, ook in Boedapest, haar nog altijd staande persoonlijke record van 54,05 seconden. Het leidde tot een bronzen medaille. Op de Spelen van Tokio werd Busch met het Nederlandse kwartet vierde. Dit weekeinde worden de gestopte Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk op de WK gemist. Busch: ,,Er zijn veel meiden in Nederland die in de 55 seconden zwemmen, daarmee kunnen we gaan bouwen. Het is fijn dat we gewoon starten met een jong team, we moeten toch ergens weer beginnen.”

Busch heeft op de training jaren kunnen afkijken hoe wereldtoppers Kromowidjojo en Heemskerk dingen aanpakten. Dat deed ze afgelopen ISL-seizoen ook bij teamgenote Emma McKeon, de regerend olympisch kampioene op de 50 en 100 vrij uit Australië. ,,Haar techniek is zo goed! Ik zwem meer op power, heb zeker niet de mooiste slag van het veld maar haal er wel veel kracht uit. In de training zoek ik de verzuring op, zodat ik daarmee leer omgaan en het steeds langer vol kan houden.”

Volledig scherm Kim Busch na een race bij de Eindhoven Qualification Meet. © Juan Vrijdag / DCI Media