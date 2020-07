Klaas Erik Zwering verraste tijdens het WK: 'Estafette gaf me een boost'

Klaas Erik Zwering kijkt op het WK-podium in het Japanse Fukuoka wat verdwaasd om zich heen met de zilveren medaille om zijn nek. De 20-jarige Eindhovenaar is de grote verrassing in de estafetteploeg op de 4x100 meter vrije slag. Zwering staat immers te boek als een pure rugslagzwemmer maar in de Japanse havenstad presteert hij boven verwachting op de vrije slag. ,,In aanloop naar de WK liep de borstcrawl heel lekker. Ik trainde natuurlijk altijd al heel veel borstcrawl, maar nu had ik in een paar kleinere wedstrijden ook echt goede tijden gezwommen."