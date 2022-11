Kleinzoon van voormalig PSV-voorzitter Harry van Raaij coacht PSV’s waterpolosters

Twee wedstrijden gespeeld, twee keer verlies. Nog een geluk dat je dit seizoen weer niet kunt degraderen. Horen jullie wel thuis in de eredivisie?

,,De Zaan, Donk en UZSC steken er met kop en schouders bovenuit. Niet dat we de wedstrijden tegen deze ploegen laten lopen, maar we hebben tegen de andere eredivisionisten meer kans op de punten. Daarom is het zo teleurstellend dat je van De Ham verliest. In maart spelen we weer tegen De Ham. Dan gaan we winnen.”