Knallen op de groenten van moeder Korstanje: ‘Ik moest wennen aan het zware programma’

Moeder Anne Korstanje heeft er dezer dagen een dagtaak bij. Haar zoon Nyls is weer even thuis en dat betekent veel boodschappen doen en extra gezond koken. ,,Heerlijk dat mijn moeder mij veel groenten voorschotelt. In het studentenrestaurant in Amerika is het eten niet zo heel gezond. Ik was in het begin zelfs een paar kilo aangekomen", zegt Korstanje aan de vooravond van de Swim Cup in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion.