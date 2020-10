'Knuffelbeer' Van de Moosdijk op podium: ‘Alles stapje voor stapje’

Roan van de Moosdijk rekende zondag al af met een serie van pechresultaten in het WK MX2. Drie dagen later bekroonde de motorcrosser uit Eindhoven dat met een podiumplaats, al zat daar een beetje geluk bij.

Doordat Jago Geerts en WK-leider Tom Vialle elkaar raakten, viel Geerts terug. Dat leverde Van de Moosdijk de benodigde punten op voor het podium in Mantova: derde achter Thomas Kjer Olsen en Vialle.

Hoewel zijn tempo en uithoudingsvermogen er goed genoeg voor zijn, kon Van de Moosdijk nog niet op eigen kracht richting het podium. De baan in Mantova leent zich slecht voor inhaalacties en met name in de eerste manche moest de 19-jarige Eindhovenaar nog flink wat mensen voorbij na de start. Het harde werk resulteerde in 'harde armen' en daarmee was het met de opmars gedaan: vijfde.

Knuffelbeer

In de tweede manche startte Van de Moosdijk beter, maar zakte zijn tempo in en kreeg hij bezoek van coureurs die al langer in deze klasse meedraaien. Volgens trainer Marc de Reuver heeft MX2-debutant Van de Moosdijk nog teveel respect voor zijn collega's. De coach noemt hem niet voor niets een knuffelbeer. ,,Met Roan gaat alles stapje voor stapje", zei de oud-crosser. ,,Hij slaat geen stap over, dus het gaat zeker komen."

Het gebrek aan inhaalmogelijkheden verpestte ook de dag van Glenn Coldenhoff. De crosser uit Best toont zich iedere wedstrijd één van de beste WK-rijders en eindigde zondag nog op het podium. In de GP van Mantova resulteerden slechte starts in een zevende plaats. ,,Komend weekend wil ik meer", liet hij alvast weten. De MXGP-winst ging in Mantova naar Romain Febvre. De Sloveen Tim Gajser leidt in het WK met vijf punten voorsprong op Tony Cairoli. Na twee crashes volgt Jeremy Seewer nu op 18 punten. Coldenhoff staat vijfde.