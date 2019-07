Koen van der Wijst uit Sint-Oedenrode wil vanuit de smederij naar de Spelen van 2024

Medailles lijken ver weg voor springrui­ters, Van der Vleuten een van de lichtpunt­jes dit seizoen

19 juli Aan de vooravond van de Europese kampioenschappen in eigen land was Rob Ehrens kritisch op de springruiters. ,,Door het ijs gezakt”, stelde de bondscoach onomwonden, na tegenvallende prestaties in de landenwedstrijd van Aken. Maikel van der Vleuten uit Someren keek bedenkelijk bij de vraag of een medaille straks haalbaar is in het Kralingse Bos van Rotterdam. ,,Zeg nooit nooit”, was het beste wat de winnaar van het CSI Twente er van kon maken.