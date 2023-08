‘Koning van de straat’ is de snelste in Veldhoven, waar het podium paars kleurt

Podiumplaatsen had hij al, maar na een derde en een tweede plek stond Casper van der Putten afgelopen zaterdag midden op het ereschavot in Veldhoven. De wegatleet bleef op de Veldhoven 10 miles zijn Asterix-teamgenoten Tom Reep en Finn Timmermans voor.

Een nieuw parkoersrecord zat er niet in voor Casper van der Putten. Met 51.55 bleef de winnaar 23 seconden verwijderd van de snelste tijd van Paul Zwama. ,,In de tweede ronde zat ik er wel aan te denken, maar ik wist niet wat het parkoersrecord was. Ik heb alles gegeven, maar de snelste tijd net gemist.” Toch was het meer dan voldoende om zijn teamgenoten Tom Reep en Finn Timmermans voor te blijven. Het verschil met de nummer twee was bijna anderhalve minuut.

Dat er een volledig paars podium is, noemt de winnaar speciaal. ,,Dat komt niet vaak voor.” Wat maakte het verschil met zijn teamgenoten? ,,Ik heb er de eerste ronde hard voor moeten werken. Mijn teamgenoten richten zich op de marathon van Eindhoven. Terwijl ik vakantie heb. Ik ben lekker fris. Mijn doel was dan ook lekker lopen en genieten. Ik had geen tijd in gedachten.” In het voorbijgaan noemt Timmermans zijn teamgenoot de ‘koning van de straat’.

De 28-jarige heeft nu zijn collectie podiumplaatsen op de Veldhoven 10 miles compleet. ,,Het werd tijd voor de hoogste trede.” Dat hij daar even op moest wachten kwam ook omdat de wedstrijd de afgelopen drie jaar mede vanwege corona niet op de kalender stond. ,,Leuk dat het weer wordt georganiseerd. Het parkoers is snel en mooi. Een kort rondje, maar wel veel groen. Echt een loopfeestje.”

Volledig scherm Maud ter Bogt van NSAV 't Haasje, de winnaar bij de vrouwen. © Juan Vrijdag / DCI Media

Bij de vrouwen was Maud ter Bogt met een tijd van 1.03.21 de snelste. De 25-jarige won op haar voormalige thuisbasis. Ze was vroeger lid van GVAV, maar zit nu bij NSAV ‘t Haasje. ,,Het parkoers loopt langs het huis van mijn ouders. Mijn vader en zusje stonden me langs de kant aan te moedigen. Dat maakt het extra speciaal.” Zelf woont ze inmiddels in Nijmegen. Daar doet ze promotieonderzoek naar hoe je het zo makkelijk mogelijk kunt maken om een gezonde leefstijl te versterken.

Hardlopen helpt haar bij het onderzoek. ,,Als ik vast zit dan komt tijdens het lopen opeens de oplossing boven. Maar het is ook ontspanning en sociaal. Het helpt me om mijn hoofd leeg te maken, maar ik heb ook veel vrienden die hardlopen. Als ik heb gelopen dan voel ik me altijd beter. Toen ik hoorde dat ze het hier weer gingen organiseren, zei ik meteen ‘ik ben erbij’. Het voelt als thuiskomen.”

Ter Bogt loopt zo’n vijf à zes keer per week. Ze werkt toe naar het NK trailrunning in Nijmegen. ,,Dat is weer een thuiswedstrijd.” En haar doel daarna is Eindhoven. ,,Al weet ik nog niet of ik daar de hele of de halve marathon ga lopen.” Maar eerst kan ze nog even nagenieten van haar zege in Veldhoven.