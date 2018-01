Koolen spil in Dakar-rel: 'Voor Peugeot had ik beter dood kunnen zijn'

Het is oorlog in de Dakar Rally tussen de nietige quadsolist Kees Koolen (52) uit Bergeijk en het almachtige Peugeot-team. Een van de Peugeots heeft zaterdag in de zevende etappe Koolen van zijn sokken gereden. Op basis van gps-gegevens is de Spanjaard Carlos Sainz als schuldige aangewezen.

Organisator ASO deed het incident maandag af met een tijdstraf van tien minuten voor de klassementsleider bij de auto's. ,,Een compleet lachertje", zei een furieuze Koolen tegenover Rallymaniacs na het horen van de strafmaatregel. De geboren Bergeijkenaar laat het er niet bij zitten. ,,Nu deze belachelijke straf eruit is gekomen, ga ik er heel veel werk van maken. Ik denk dat ze nog niet weten met wie ze te maken hebben. Als Sainz met zijn auto twintig centimeter naar links was gegaan, of ik naar rechts, was ik gewoon dood geweest. Een geluk dat ik er nog ben. Als ik dood was geweest, was het voor hen makkelijker geweest. Dan had ik niets meer kunnen vertellen."

In plaats van te informeren naar de lichamelijk en mechanische schade bij Koolen, maken ze zich bij Peugeot volgens hem schuldig aan vuilspuiterij in persberichten en op sociale media. ,,Hoe slecht ik ben, wat ik allemaal fout heb gedaan. Spijtig dat ik mee moet doen om die mensen, echte Dakarhelden, in de weg te rijden." Ook Sainz gaat tegen de straf in beroep. Hij beweert Koolen niet geraakt te hebben. ,,Ik ben niet eens gehoord", foeterde de Brabander, die er met de schrik, lichte verwondingen en herstelbare schade aan de quad vanaf kwam.

Wereldkampioen

Koolen staat na de (geannuleerde) negende etappe van maandag achtste in het klassement. In zijn tiende Dakar Rally had Koolen zijn zinnen gezet op een podiumplaats. Zijn beste prestatie dateert van 2013: 17de. Hij was beter voorbereid dan ooit, werd afgelopen jaar zelfs wereldkampioen crosscountry op zijn Barren Racer.

Hij dacht het verschil te kunnen maken op de Boliviaanse hoogvlakte. Minutieus bereidde hij zich voor op de grote hoogte. De hele maand december sliep hij thuis in Vorden in een speciaal zuurstoftentje om een hoogte van 4.000 meter na te bootsen. Omdat de apparatuur viel lawaai maakt, werd hij uit de echtelijke slaapkamer verbannen naar de kelder. Alles voor een goede Dakar-klassering. Ook tijdens de Dakar Rally overnacht hij in de zuurstoftent die opgesteld staat in een caravan.

Akkefietje

In Bolivia heeft hij echter geen terrein terug kunnen winnen. Niet alleen door het akkefietje met 'een Peugeot'. Het gat met de derde plaats bedraagt bijna twee uur. Koolen moet erkennen dat de leeftijd misschien ook een rol gaat spelen, in zijn nadeel. De top 3 in het klassement is gemiddeld 26 jaar, Koolen is twee keer zo oud.