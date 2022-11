Korfballer Robert Roubos van DSC denkt minder egoïstisch: ‘Ik leefde voor het scoren’

,,We waren niet scherp genoeg”, aldus Roubos. ,,Dan krijg je het lastig in de Korfbal League 2.” Hij scoorde vier keer tegen de opponent uit Dordrecht. Daarmee staat Roubos na drie competitiewedstrijden op achttien treffers. ,,Ik ben altijd aanvallend ingesteld geweest”, zegt de geboren en getogen Eindhovenaar. ,,Verdedigen is niet echt een kwaliteit van mij. Ik ben wel veranderd als spits. Vroeger ging het mij alleen om scoren. Ik leefde daarvoor. Tegenwoordig kan ik ook genieten van het samenspel.”

DSC wil dit seizoen in ieder geval de play-offs halen. De ploeg is vrij goed van start gegaan. Drie wedstrijden gespeeld: twee overwinningen, één verliespartij. ,,Het maakt niet uit dat we aan het einde van de reguliere rit op de eerste of vierde plaats staan. Het gaat om kwalificatie voor de play-offs.”

In vorm

Roubos, die bij DSC samenspeelt met onder meer zijn zus Maaike Roubos, is in vorm. ,,Het gaat lekker”, zegt de software-ontwikkelaar. ,,Wat vorm is? Het draait daarbij vooral om gevoel. Als jij een goed gevoel hebt omtrent de dingen die je wilt doen; en dat vervolgens die dingen lukken, dan kun je stellen dat je vorm hebt. Bij ons lukte dat vrij aardig. Nou ja, tot aan de pot tegen Deetos.”

Hij korfbalt 25 jaar. En Roubos heeft al die jaren voor DSC gespeeld. Hij blijkt ook trouw te zijn aan voetbalclub PSV. ,,Ik sta regelmatig op de tribune in het stadion”, zegt hij. ,,PSV hoort bij Eindhoven, de club is er geboren en getogen. Zeg nooit nooit, maar ik zie mezelf niet vertrekken uit Eindhoven. Het gaat heel goed met me. Sportief gezien loopt het lekker, en ik woon prachtig in het hartje van de stad. Ik houd echt van Eindhoven.”

Ondanks het verlies zaterdag, lijkt DSC dit seizoen mentaal sterker dan vorig seizoen. DSC verloor vorig seizoen in de play-offs van HKC. Daarom had de Eindhovense ploeg onlangs nog een appeltje te schillen met HKC. Dat appeltje werd ruim een week geleden geschild. Weliswaar flinterdun, want DSC won de competitiepot tegen HKC met 25-26. ,,Een opsteker”, aldus Roubos. ,,Winst of verlies in zo’n pot kan grote invloed hebben op de rest van het seizoen. Je hoopt dat je het goede gevoel meeneemt naar de volgende wedstrijd. Zo jammer, dat we verliezen van Deetos.”