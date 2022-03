Korfballers DSC benutten thuisvoordeel in eerste play-offduel met AW.DTV niet: ‘Er is nog niks verloren’

DSC wil graag het zuiden van het land vertegenwoordigen in de korfbal league. Na winst in de hoofdklassepoule moeten daarvoor nog drie hordes genomen worden, te beginnen met dit tweeluik tegen AW.DTV. Daarna volgt een best-of-three en op 16 april staat met de hoofdklassefinale de apotheose op het programma.

Vijf jaar geleden won DSC die eindstrijd. ,,We weten hoe dat gevoel is, heel vet. Daar gaat het echt om”, aldus DSC-speelster Maaike Roubos. Wat volgde was één seizoen in de league en jaren van doorontwikkelen op het tweede niveau. Met een brede selectie voorzien van een hoog eigen DNA, kan DSC ook nu weer hoge ogen gooien - mits het de zenuwen de baas is en vrij balt.

Onnodig spannend

In een volle Sporthal de Vijfkamp in Eindhoven-Noord maakte DSC het onnodig spannend, vond ook Roubos. DSC sloot het reguliere zaalseizoen af met een doelsaldo van plus 65, maar op deze doordeweekse avond wilden de doelpunten niet vallen. Veel ballen ketsten terug van de gele mand. ,,Er is nog niks verloren, maar het is jammer dat we het thuisvoordeel niet benutten”, aldus de topscorer aan Eindhovense zijde met vier treffers.

Afspraken nakomen

De ploeg van coach Tjeerd Kooiman startte nog wel goed en kwam op 6-3. ,,Als we die voorsprong uitgebouwd hadden, was het lekkerder geweest richting de uitwedstrijd in Amsterdam”, zei Roubos, die de marge bij rust al geslonken zag naar 9-8. ,,We speelden het niet goed uit, maakten de verkeerde keuzes. We moeten de juiste spelers de juiste kansen geven, in plaats van denken dat je zelf lekker vrij staat. Het is ook afspraken nakomen. Nu moeten we er zaterdag gewoon staan. Als we dan knallen komt het goed.”

Het eerste doel is in de nieuwe tussenklasse komen en dat wordt met winst zaterdagavond op AW.DTV bereikt. Bij verlies volgt er nog een herkansing tegen een ander team. Roubos: ,,Als dat lukt is het seizoen geslaagd. Als we nog verder komen is dat mooi meegenomen.”

Scores DSC: Maaike Roubos (4), Timo de Wit (3), Thije Anteunisse (3), Laudy Smits (2), Robert Roubos (2), Aimee Schuengel (1), Pia Donkers (1), Renske Relou (1), Guido Brekelmans (1).