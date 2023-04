Korfballers DSC klaar in de zaal: ‘We hebben thuis twee keer geen kans gehad’

Een afgeladen Sporthal De Vijfkamp in Eindhoven, deze dinsdagavond. Voor op papier een spannende pot korfbal, met als inzet de finale van aanstaande zaterdag tegen Dalto in Papendrecht. De praktijk wees anders uit. Na de 4-4 van Thije Antheunisse, die niet veel later geblesseerd aan zijn schouder uitviel, glipte de wedstrijd zo uit handen van de Eindhovense gemengde ploeg. ,,We hebben thuis twee keer geen kans gehad”, aldus coach Tjeerd Kooiman.

Het strijdplan van veel druk geven, dat uit nog zo goed werkte, kwam in de eigen zaal niet uit de verf. Ook de aanvallende wissels zorgden er niet voor dat DSC de grip terug kreeg. ,,Misschien toch te veel spanning”, vraagt Kooiman zich vertwijfeld af. ,,Dan gaan spelers toch zelf de bal omhoog gooien, zonder rebound. In te veel aanvallen zijn we de bal zo kwijt. Dat wordt afgestraft, zonde.”

Er staan nog een aantal minuten op de klok als aan de zijde van HKC de bepalende spelers een voor een gewisseld worden. Zij begaven zich linea recta tussen de fanatieke aanhang van de korfbalclub uit Hardinxveld-Giessendam om mee te hossen, terwijl de wedstrijd dus nog bezig was. Het maakte het demasqué van DSC compleet.

Quote We zijn nog niet eens in de buurt gekomen. HKC heeft verdiend gewonnen Florian Bastiaens , aanvoerder DSC

Deze nederlaag kwam dan ook binnen bij Florian Bastiaens. ,,Na de nipte winst van zaterdag hadden we er wel vertrouwen in vandaag. Met de goede tactiek, juiste instelling en scherpte kon het vanavond gebeuren. En dan zijn we nog niet eens in de buurt gekomen. HKC heeft verdiend gewonnen”, zuchtte de DSC-captain.

,,We wilden ze op weinig goals houden, dan leveren we zelf aanvallend ook wat in. Zaterdag lukte dat met zes wel, nu hadden ze er dertien. Dus moesten wij meer aanvallend spelen. We kregen de kansen, maar scoorden niet mee.”

Ook positieve noten

Dat DSC vrij eenvoudig de kruisfinales van de Korfbal League 2 haalde, betekent ook dat er genoeg positieve noten op te tekenen zijn bij dit zaalseizoen. ,,De nieuwe opzet van deze competitie faciliteert dat we mooie wedstrijden hebben”, aldus Bastiaens. ,,Een aantal spelers uit het tweede heeft daarin zijn kans gepakt en is een vaste waarde geworden in het eerste. Dat is superbelangrijk voor de toekomst van de club. Je ziet aan de teleurstelling dat er genoeg beleving in dit team zit.”

Kooiman: ,,Naast de teleurstelling mogen we ook trots zijn dat we zo ver zijn gekomen. Daar hebben we nu niks aan, maar het is toch een knappe prestatie.”

DSC gaat nu weer de switch maken van zaal naar veld. Uit de ereklasse, het hoogste niveau buiten, degradeert dit seizoen vanwege een nieuwe poule-indeling niemand.

Scores DSC: Coen Spoor (3), Aimee Schuengel (3), Robert Roubos (3), Fabio van der Elzen (2) Renske Relou (2), Maaike Roubos (2), Guido Brekelsmans (1), Thije Antheunisse (1), Timo de Wit (1).