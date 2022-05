Korfballers van DSC na deceptie veldkampioen, Eindhovense club promoveert naar hoogste klasse

DSC uit Eindhoven promoveert naar het hoogste veldkorfbalniveau, de ereklasse. De ploeg van coach Tjeerd Kooiman (32) won zaterdagmiddag in de hoofdklasse met 11-18 van Dalto. Deze uitzege houdt in dat kampioen DSC niet meer te achterhalen valt door de concurrentie.

,,Dalto nam een lakse houding aan”, zei Kooiman. ,,Er was maar één ploeg die speelde voor de overwinning. We domineerden zowel aanvallend als verdedigend. Het verschil had groter moeten zijn, maar we waren slordig in de afwerking.”

Hij dacht terug aan de eerste wedstrijd in de veldcompetitie. Daar werd wellicht het fundament gelegd waarop dit kampioenschap rust. ,,We stonden tegen Fiks in de rust 2-8 achter”, aldus Kooiman. ,,Daarna toonden we karakter, veerkracht. En we pakten alsnog de twee punten. Als je niet goed speelt en toch wint, dan is er veel mogelijk.”

De zaalcompetitie in de hoofdklasse eindigde dit seizoen wat minder voor DSC. De ploeg werd in de halve finale van de play-offs uitgeschakeld door HKC. ,,Een domper”, zei de coach, die gymdocent is in Tilburg. “Des te knapper dat de meiden en de boys veldkampioen zijn geworden. Zonder ook maar één pot te verliezen. Ja, er wachten ons nog twee competitiewedstrijden. Maar die willen we ook winnen. Ongeslagen kampioen worden, ziet er mooier uit.”

Samen met broer

Kooiman begeleidt DSC dit seizoen samen met zijn broer Charlie Kooiman. ,,Maar volgend seizoen wordt het laatste voor Charlie en mij bij DSC”, zei Tjeerd Kooiman, die bij de Eindhovense club aan zijn derde jaar als coach bezig is. ,,We zijn met de club gaan praten. Alles is in goed overleg besloten. Waarom we weggaan? Kijk, DSC is onze club, maar we willen eens kijken hoe we het bij een andere club doen. Verandering van spijs kan heel goed zijn. De verschillende clubs steken niet hetzelfde in elkaar. Je leert overal iets bij. Verandering kan trouwens ook goed uitpakken voor spelers. Andere coach voor de groep, een frisse wind door de kleedkamer. Maar uiteraard gaan Charlie en ik er ook komend seizoen vol voor. Samen met Will van de Kruijs. Hij komt erbij.“

Steunpilaar Pia Donkers (27) raakte in de laatste zaalwedstrijd geblesseerd. Ze miste tot zaterdag elke veldminuut. Donkers is op de terugweg, en ze kreeg tegen Dalto twee minuten speeltijd van Kooiman. ,,Erg fijn”, zei Donkers. ,,Voel je je toch ook een beetje kampioen. Of het verantwoord was? Nou, het duurt nog wel een paar weken voor ik weer helemaal fit ben. Maar je bent sportvrouw. Heb voorzichtig aan gedaan. Dat kon, want de wedstrijd was gespeeld.”