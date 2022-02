Korfbalploegen weer vol aan de bak, maar niet alles is koek en ei: ‘De poule-indeling is lachwekkend’

De korfbalclubs uit de regio begonnen afgelopen weekeinde met de (her)start van de zaalcompetitie. Alle clubs zijn blij dat er weer gespeeld wordt, maar in de vrouwentopklasse heerst bij diverse clubs onvrede over de samenstelling van de twee poules. ,,Lachwekkend,” aldus ODC-coach Roland Dost. En: ,,Met een beetje pech, kun je zomaar degraderen,” aldus DDW-coach Robin van Baalen.

Yannick Dekker heeft als coach van Rooi - dat gisteren met 15-16 verloor van Prinses Irene - weer andere bedenkingen bij de herstart van de competitie: ,,Korfbal was de afgelopen maanden een ver-van-ons-bed-show. Ik denk dat veel sporters niet wedstrijdfit zijn. Dus ik verwacht veel blessures en ook coronabesmettingen de komende tijd.”

Coach Tjeerd Kooiman van de gemengde korfbalploeg van hoofdklasser DSC uit Eindhoven is louter positief over de herstart: ,,Het KNKV heeft hard gewerkt; dat is mooi om te zien. Onze poule van acht teams is gesplitst in twee poules van vier. Een goede oplossing. Wij weten wat ons te doen staat. Onze 23-26 zege zaterdag bij Avanti geeft in ieder geval al goede moed.”

Quote Qua sterkte zijn de verhoudin­gen helemaal zoek Roland Dost

Ook Kasper van Gijzel - die aan zijn laatste seizoen als coach van vrouwentopklasser Stormvogels uit Luyksgestel bezig is en gisteren met 10-15 van Be Quick verloor is positief: ,,Ze hebben nu twee poules van vijf gemaakt. Beide nummers vijf vechten onderling uit wie er degradeert. Het lastige is om weer in het juiste wedstrijdritme te komen. De afgelopen week konden wij voor het eerst weer compleet trainen. Maar je blijft toch te maken houden met uitval van speelsters. Dus ik ben bang dat de competitie wel een raar verloop zal kennen.”

Coach Robin van Baalen van vrouwentopklasser DDW uit Hooge en Lage Mierde is een stuk minder te spreken over de nieuwe competitieopzet: ,,Wij starten pas volgende week tegen Korfrakkers. Maar de poule-indeling is niet eerlijk. In poule A heeft Be Quick het veel gemakkelijker. In poule B is het gewoon een muntje opgooien wie de kruisfinales gaan halen. Alles is onzeker door corona. Als het een beetje tegenzit, kun je dus zomaar degraderen. Maar wij gaan in ieder geval proberen om alsnog in ons ritme te komen en hopen dan nog om de prijzen mee te kunnen doen.”

‘Onze poule vele malen zwaarder’

Marc Ledoux, de aan het eind van het seizoen afzwaaiende Belgische oefenmeester van Rosolo, kan zich wel wat voorstellen bij de kritiek van Van Baalen: ,,Onze poule is inderdaad vele malen zwaarder. Dat had ook anders gekund. Het zal knokken worden om plaats één en twee, maar dat is wel ons doel.”

Roland Dost, die Ledoux volgend seizoen in Reusel opvolgt en nu nog coach is van ODC uit Ommel, hoopt ‘wellicht tegen beter weten in’ op een eerlijk verloop van de zaalcompetitie: ,,De competitieopzet is op zich helemaal niet verkeerd, maar de indeling van de poules is lachwekkend. Qua sterkte zijn de verhoudingen helemaal zoek. Wij moeten dus alle zeilen bijzetten om ons zo snel mogelijk veilig te spelen.” In de wedstrijd tegen Rosolo kon het gehavende ODC echter geen potten breken getuige de 7-16 nederlaag.