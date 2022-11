Korfbalster Lara Türkmenoglu is terug bij ‘haar jeugdliefde’ Rosolo: ‘Het dorpsleven past een stuk beter bij mij’

Na enkele jaren proeven van het gemengde korfbal, is speelster Lara Türkmenoglu terug waar het voor haar allemaal begon. Afgelopen zomer maakte ze de overstap van het stadse Rust Roest naar ‘haar’ gemoedelijke dorpsclub Rosolo in Reusel. De terugschakeling naar het dameskorfbal ging niet zonder slag of stoot. ,,Het is een heel andere sport.”

,,Ik ben eigenlijk nooit weggeweest”, vertelt korfbalster Lara Türkmenoglu. Ze bracht het grootste deel van haar jeugdjaren door bij de Reuselse korfbalvereniging. ,,Ook toen ik vertrok naar het Eindhovense Rust Roest, werd ik nog iedere week uitgenodigd voor de derde helft.”

Ze werd warm onthaald bij haar eerste training. ,,Iedereen vindt het hartstikke leuk dat ik terug ben bij Rosolo. Een aantal meiden was mij vorig seizoen al aan het pushen om terug te komen. Nu is het zover. Ik ben thuis.”

Omschakeling

Niet alles verliep even soepel bij haar nieuwe club. ,,De omschakeling naar het dameskorfbal is niet altijd even makkelijk”, zegt Türkmenoglu. Bij Rust Roest speelde ze gemengd korfbal, wat betekent dat er twee mannen en twee vrouwen in één vak staan. ,,Het is een heel andere sport. Bij het gemengde spel zit er meer tactiek achter, wat er tegelijkertijd voor zorgt dat je heel anders moet verdedigen en aanvallen.”

Ook haar eigen kwaliteiten worden bij het dameskorfbal heel anders ingezet. ,,Ik ben een kleine speelster, waardoor mijn rol bij het gemengde korfbal vooral gericht was op de aanval. Bij het dameskorfbal nemen ze het niet zo nauw. Daar kan ik op alle plekken meedraaien.” Türkmenoglu heeft geen voorkeur. ,,Het past allebei bij mijn spel.”

Lara Türkmenoglu aan de bal.

Het is algemeen bekend in de sport: de grootste talenten gaan naar het gemende korfbal. Dan zal het niveau daar wel hoger liggen, toch? Türkmenoglu ervaart dat niet zo. ,,Ik denk zelfs dat ik mijn wedstrijden bij Rosolo meer als een uitdaging zie. We doen mee om het Nederlandse kampioenschap. Dan moet je wel wat kunnen.” Toch nuanceert de Reuselse haar standpunt. ,,Ik korfbalde bij Rust Roest niet in de hoogste competitie. Er valt misschien wel meer te halen in de hogere competities.”

Boerse karakter

Deze zomer verruilde Türkmenoglu dus de stadsclub voor een dorpsclub. ,,Een groot verschil”, zegt ze zelf. ,,Het is allebei gezellig, maar dan op een andere manier. In de stad is het allemaal iets serieuzer. Een ingetogen derde helft, zal ik maar zeggen. Bij Rosolo komt dat boerse karakter terug. Daar nemen we de derde helft net zo serieus als de wedstrijd.” Als dorpsmeid uit Reusel is de keuze snel gemaakt. ,,Ik heb het wel gemist. Nu scheelt het ook wel dat ik hier met de fiets naar de club kan”, vertelt ze lachend. ,,Toch weer een paar drankjes extra.”

Türkmenoglu wil dit seizoen een gooi doen naar het hoogst haalbare in het dameskorfbal. ,,Nederlands kampioen worden met Rosolo lijkt mij fantastisch. De speelsters zijn goed genoeg, dus we moeten er ook gewoon voor gaan.”

Die woorden werden zondag kracht bijgezet. In Sint-Oedenrode werd met 6-20 gewonnen van Rooi. Tel daar de zege van een week eerder op DDW (17-12) bij op en Rosolo gaat aan de leiding in de topklasse zaalcompetitie.

Lara Türkmenoglu (in het geel) won met Rosolo met 20-6 van Rooi.