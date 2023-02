Korfbalster Marloes Pennings droomt van de kruisfinales met DSC: ‘Dat lijkt me zo gaaf’

Sta je nog altijd achter de overstap die je hebt gemaakt naar DSC?

,,Na zes seizoenen hier weet ik dat ik een juiste keuze heb gemaakt. Het kwam me niet alleen goed uit omdat ik in Eindhoven ging wonen en studeren, het is ook een grotere uitdaging om in een gemengd team te spelen. Dat maakt het spel sneller en leuker. Die switch kostte natuurlijk tijd en energie, maar het was het waard.”

Je komt dus uit het dameskorfbal?

,,Op mijn vierde begon ik bij Altior, de korfbalclub in mijn oude woonplaats Heeswijk-Dinther. Ik korfbal dus al mijn hele leven. Voorheen speelde ik dus alleen maar met vrouwen. Sinds mijn 19de speel ik bij DSC in gemengde teams. Daarnaast is het spel snel, afwisselend en tactisch. Dat vind ik superleuk. En het is een echte familiesport, wat het ook nog eens gezellig maakt.”

Heb je nog korfbaldromen die je wil laten uitkomen?

,,Ik vind het sowieso al supergaaf dat ik in het eerste speel. Hopelijk houd ik dat nog lang vol. Daarnaast wil ik gewoon een keer een kruisfinale spelen, dat lijkt me zo gaaf. Een Oranjedroom heb ik niet meer echt. Ik ben natuurlijk al wat ouder. Dat ga ik denk ik niet meer redden.”

Aan het eind van dit seizoen hopen jullie Korfbal League 2 te verruilen voor Korfbal League 1. Hoe groot is jullie kans op promotie naar het hoogste zaalniveau van Nederland?

,,Dat is lastig te zeggen. De vier beste teams halen de kruisfinales. Daar moeten wij gewoon bij zitten. Wat er in die wedstrijden gebeurt, zien we wel. Dat zijn wedstrijden op zichzelf. De uitslag daarvan kun je bijna niet inschatten. Iedereen kan ze winnen, je moet gewoon altijd je best blijven doen. Ik weet dus ook niet of wij in de grote finale zouden kunnen komen. Het is allemaal heel spannend.”

Zaterdagavond verloren jullie van HKC. Zonde?

,,Ja, dat was wel balen. Ik vond het een superspannende pot. Er was veel publiek, zowel voor hen als ons. In het begin gingen we gelijk op met telkens één of twee doelpunten verschil. In de rust stonden we met één doelpunt achter, en naderhand scoorden we een tijd niet meer. Wat dat betreft verloren we vooral op rendement en fouten die eigenlijk niet gemaakt hadden moeten worden. Op het eind kwamen we terug, maar het gat was al te groot. Daardoor verloren we met 21-23. Wij staan nu tweede, vorige week hadden we namelijk gelijk gespeeld, en HKC staat derde. Dat is wel zuur, de spanning blijft er zo wel in.”