Korfbalsters Be Quick naar finale na betrekkelijk eenvoudige winst op DDW

Be Quick speelt komende zaterdag in de Maaspoorthal de zaalkorfbalfinale tegen Rosolo. De formatie uit Nuland won gisteravond tijdens de kruisfinale het derde en beslissende duel. Tegenstander DDW had duidelijk het nakijken: 15-10. Bij rust stond het 8-6.

In de drukke en sfeervolle sporthal van het Rodenborch College liepen de bezoekers uit Hooge Mierde, die afgelopen zondag nog met 14-12 aan het langste eind hadden getrokken, voortdurend achter de feiten aan. In de eerste helft pakte Be Quick telkens een (kleine) voorsprong. DDW slaagde er maar niet in het initiatief over te nemen. In de tweede helft liep de thuisploeg verder uit, mede dankzij enkele fraaie treffers van Anne Voets.

„Dit was een totaal andere wedstrijd dan de vorige twee. Een tactische omzetting heeft een cruciale rol gespeeld binnen ons strijdplan. DDW had erop gerekend dat we Pia Bartraij zouden zetten op Veerle Mariën, op papier hún sterkste speelster. Maar ik heb uiteindelijk gekozen voor Pien van den Hurk. De verrassende wending heeft opnieuw geleid tot het gewenste effect”, lichte Be Quick-coach Diederik Klaassen na afloop toe.

„Eerlijk gezegd hebben we vandaag weinig kans gehad”, erkende DDW-coach Robin van Baalen. „Alleen Danique Spooren en Fieke Hermans hebben bij ons een voldoende gehaald. Wat me opviel was dat sommige speelsters best nerveus waren. Angst -in welke vorm dan ook- is altijd een slechte raadgever. Zeker tegen een ploeg als Be Quick.”