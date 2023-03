Korfbalsters MKV na zege op DAW op weg naar de titel

Deze zondag was Sporthal de Beek in Bakel hét decor voor de beslissing om het kampioenschap in de overgangsklasse A. De ongeslagen klassementsleider DAW uit Schaijk kwam op bezoek bij naaste belager MKV. Na het 11-8 verlies van de club uit Milheeze op bezoek bij DAW eerder in de competitie, was het noodzakelijk om thuis met minimaal drie doelpunten verschil te winnen om het kampioenschap in eigen hand te houden. Bij een gelijke stand in punten is het onderling resultaat doorslaggevend.

In de eerste helft van de wedstrijd zag de volgepakte sporthal een mooie strijd met een 9-7 voorsprong tot gevolg. Echter was het verzet van de Schaijkse club in de tweede helft dan toch gebroken. Aan de hand van de familiare tandem Tessa en Tara Willems rolde MKV de koploper op met 18-11. Met nog één wedstrijd te gaan heeft MKV de titelstrijd nu volledig in eigen hand.

De groei van het team

Het één na hoogste niveau is niet nieuw voor het team, in de veldcompetitie spelen de dames al in de hoofdklasse. In de zaal speelde de ploeg voorheen ook in de hoofdklasse, maar na een jaar vol blessures en afwezigen was degradatie in 2022 onvermijdelijk. Voor coach Frank Essers was het duidelijk aan het begin van het seizoen. ,,Ik zei tegen de groep: ‘jullie kunnen makkelijk in de hoofdklasse spelen’. En dat gaan ze nu ook doen!”, zegt hij apetrots na de wedstrijd.

Quote Week na week zat er progressie in Frank Essers, coach MKV

Vanaf jongs af aan spelen de korfbalsters al samen, maar dit jaar hebben ze samen een groei doorgemaakt volgens Essers. ,,We hebben dit team vanaf het begin van het seizoen opgebouwd, week na week zat er progressie in. De verdediging is nog steeds on the up, dat was vandaag wel duidelijk”.

De verliespartij eerder dit seizoen tegen DAW, de enige van het zaalseizoen, bracht Essers niet op andere gedachten. Integendeel zelfs. ,,Die partij hadden we ook moeten winnen, dat was bemoedigend voor het tweede duel”, oordeelt hij. ,,Geduld is het toverwoord. Als er rust is, komt het goed.”

Tweede thuis

Dat de speelsters goed samen spelen is geen verrassing bij een club als MKV. Samen met voetbalclub Milheezer Boys zijn zij een tweede thuis voor veel van de bewoners. Demi van den Bosch beaamt dit. ,,Iedereen is hier betrokken, onze ouders zijn vrijwilliger, alle speelsters trainen een jeugdteam.”

Dat de coach zich hier ook als een vis in het water voelt, is wel duidelijk. De contractverlening voor volgend jaar is getekend. Essers: ,,Ik heb ploegen gecoacht waar het klikt, maar dit is de allerleukste groep die ik gehad heb.”

MKV kan zondag thuis in Bakel tegen DSV kampioen worden.