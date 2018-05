Korfbalsters Rosolo overtuigend naar bekerwinst

Dat mag, gezien de stand in de veldcompetitie, enigszins een verrassing heten. Waar Spes tweede staat in de topklasse, bezet Rosolo de zesde plek. Toch kwam de overwinning voor Rosolo-coach Will van de Kruijs zeker niet onverwacht. ,,In de zaal zijn we ook boven hen geëindigd. We hebben vooral punten verspeeld aan het begin van het seizoen, we hadden wat eerstejaars senioren die moesten wennen. De laatste weken zijn we goed bezig. Maar tussen SPES en ons zijn het altijd spannende wedstrijden, dat het 14-8 zou worden had ik niet gedacht.”

Met rust leidde Rosolo met 7-5. ,,Verdedigend hadden we het onder controle”, analyseert Van de Kruijs. ,,Dan krijg je vanzelf ruimte om aan te vallen. Het was gewoon een goede wedstrijd van ons, een volwassen overwinning.” En dat dat juist in een finale lukt, stemt Van de Kruijs tevreden. ,,Voor veel speelsters is dit de eerste finale bij de senioren. Al staat op de bekerfinale natuurlijk iets minder druk dan op de zaalfinale.”

Uiteindelijke doel