KTM-baas onthult: ‘Herlings gaat maandag weer rijden’

In gesprek met Speedweek tijdens de MotoGP in Jerez gaf KTM motorsportbaas Pit Beirer aan dat de Nederlander spoedig weer terug gaat keren op de KTM. ,,Jeffrey zal morgen, maandag, voor het eerst weer op de motor zitten", vertelde Beirer. ,,Daarna ontmoeten we elkaar in Mattighofen om de toekomst te bespreken. We willen eerst de rijtest afwachten om te beslissen wat we doen.”