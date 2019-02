KTM-directeur spreekt Amerikaans gerucht Herlings tegen: ‘Nog niet eens over nagedacht’

,,Daar is nog niet eens over nagedacht. Waar moet hij thuis op de bank met zijn energie naar toe?”, vraagt Smets zich af. ,,Kun je je er iets bij voorstellen? Die is gewend elke dag met zijn lichaam plankgas te rijden en nu ligt hij zich te vervelen en van alles en nog wat te denken. En dan doet hij zoiets”, reageerde Smets vrijdag vanuit het trainingskamp in Albaida. Op het Spaanse circuit ging het vorige week mis op de training. Bij een landing raakte de rechtervoet van Herlings klem tussen motor en modder. Smets vloog met Herlings naar Brussel en reed direct door naar het ziekenhuis in Herenthals waar de wereldkampioen MXGP dezelfde avond nog werd geopereerd.

Quote Het gaat niet alleen over sportieve, ook over commerciële belangen. Joël Smets Smets: ,,Jeffrey heeft natuurlijk voor zichzelf uitgeteld dat hij niet hersteld zal zijn voor de eerste Grand Prix (begin maart, red.). Vermits het Amerikaans kampioenschap later begint, denkt hij: mwah, dat is misschien wel een leuke uitdaging.” Een switch tussen Herlings en een KTM-rijder uit het Amerikaanse circuit (Cooper Webb of Marvin Musquin) noemt Smets een puur ‘theoretische optie’. ,,Het gaat niet alleen over sportieve, ook over commerciële belangen. Omdat die bal nu aan het rollen is gegaan, verwacht ik wel dat er eerdaags met Jeffrey over gesproken gaat worden.”

Ambitieus

Het is uitgerekend Herlings zelf die de bal een zetje heeft gegeven. Smets: ,,De manier waarop is misschien niet super subtiel, via social media, maar een sporter die ambitieus is, mag plannen maken. We zijn mensen met gevoelens, soms van euforie, soms van frustraties. Onze enige bekommernis nu is dat Jeffrey weer honderd procent gezond wordt. Daarna kunnen we nog gemakkelijk beslissen hoe het seizoen verder gaat verlopen.”