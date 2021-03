Kuddes kamelen en geiten houden Van Loon niet tegen in Jordanië, Eerselse rallycoureur snelste in Jordan Baja

Op vrijdag werden twee proeven gereden, met een totale afstand van 333 kilometer. Van Loon en Sébastien Delaunay legden de afstand 26 seconden sneller af dan Yasir Saeidan. Op zaterdag wordt de derde en laatste proef gereden, 236 kilometer. ,,Tijdens de eerste proef pakken we 1:26 op Saeidan, maar in de tweede verliezen we een minuutje. Dat komt doordat we twee keer een noodstop moesten maken, een keer voor een kudde geiten en een keer voor een kudde kamelen. Maar we zijn er en we staan aan kop.”

Omdat Van Loon nu aan de leiding gaat, moet hij zaterdag als eerste van start. ,,Volgen is altijd makkelijker dan openen, maar we gaan heel erg ons best doen. Vandaag valt het redelijk goed op z’n plek en dan laten we zien waar we toe in staat zijn. Hopelijk kunnen we het morgen afmaken.”