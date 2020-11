Kunstschaatser Kennes krabbelt weer op na zware periode: ‘Ben een echt gevoelsmens’

Thomas Kennes (24), geboren in Tilburg, woonachtig in Oisterwijk, is de enige Nederlandse man die op serieus niveau solo kunstschaatst. De uitdaging moet van internationale wedstrijden komen, maar die zijn er nu bijna niet. ,,Dit weekend staat de eerste gepland, de NRW Trophy in Duitsland. Wat er daarna nog komt, is onzeker. Er staat wel een EK op de kalender, maar niemand weet of dat doorgaat. Over het NK is nog helemaal niets bekend. Dat is lastig. Je weet eigenlijk niet waar je het voor doet."