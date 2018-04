Kyle Stolk: Ik ben niet op limietenjacht

Het was vrijdagochtend op de Swim Cup in Eindhoven een moedige poging van Kyle Stolk. De 21-jarige zwemmer ging als een speer van start op de 200 meter vrije slag, maar hij moest dat in de laatste 50 meter bekopen; nog geen EK-ticket.

Kyle Stolk was heel diep gegaan tijdens de ochtendseries in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. Als allerlaatste stapte hij ruim een uur na zijn race uit het uitzwembad om vervolgens nog even goed onder handen te worden genomen op de massagetafel. ,,Ja, het deed wel even pijn na de race", bekende Stolk nadat hij weer op adem was gekomen. ,,Ik had samen met mijn coach Marcel Wouda besloten om het vandaag iets anders aan te pakken dan vorige week in Den Haag. Ik opende snel. Na 150 meter keerde ik onder mijn persoonlijk record (pr), maar de laatste 50 meter kon ik het niet volhouden." Stolk kwam op de 200 vrij desondanks tot een prima tijd – zeker in de ochtenduren - van 1.47,72. De limiet voor de EK in Glasgow is 1.47,40.

De zwemmer van het Nationaal Trainingscentrum in Eindhoven zal een pr moeten zwemmen om een EK-ticket te verdienen. Zijn beste tijd ooit is 1.47,45 en die tijd zwom Stolk vorige zomer op de WK in Boedapest. ,,Toch ben ik hier niet op limietenjacht", stelde Stolk. ,,Als ik denk: ‘ik moet, ik moet, ik moet’ dan werkt dat tegen mij. Voor mij is het belangrijk om vrij en ontspannen te zwemmen en te kunnen genieten . Dan ben ik op m’n best."

Stolk is niet bang dat hij in de ochtenduren te veel heeft gegeven wat hem in de avondfinale kan opbreken. ,,Nee, dit was een mooi oefenmoment. En je kunt beter in de ochtend diep gaan en weten wat je moet aanpassen voor de finale dan lafjes beginnen. Ik ben heel tevreden over mijn race. Vanavond moet ik het ook in de laatste 50 meter ritmisch zien te houden. Ik heb er zin in. Het wordt een mooie finale. Maar eerst even eten en slapen."

Duitse finale