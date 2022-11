Lars van der Haar pakt er wéér net naast: ‘Ik moest iets te veel vechten’

In de eindsprint van de Grote Prijs Beekse Bergen moest Nederlands kampioen Lars van der Haar voor de tweede keer binnen drie dagen het hoofd buigen voor de Belg Laurens Sweeck. ,,Als je de benen hebt om te winnen, is dat zuur.”

De eerste wereldbekerwedstrijd op de Beekse Bergen was er één om de vingers bij af te likken. Twee bloedstollende crossen, bij zowel de vrouwen als de mannen. Zo’n tienduizend enthousiaste toeschouwers. Een plaatje van een parkoers en een decor waarbij zelf de ondergaande zon niet ontbrak.

In feite ontbrak er voor het thuispubliek maar één ding aan: een zege bij de mannen van Lars van der Haar. De kleine knokker uit de Trek-ploeg van Sven Nys was er anders dichtbij. Hij stuitte in de finale op een iets gelukkigere Laurens Sweeck. ,,Dit had ik niet verwacht”, glunderde de Belgische kopman van Crelan. Net zoals hij vrijdag niet had verwacht te triomferen in de veldrit van Nielm na een week waarin hij ietwat ziekjes niet had kunnen trainen.

Stoorzenders

Op de Beekse Bergen trof Sweeck in ieder geval een parkoers naar zijn hand. Hij, Van der Haar en Europees kampioen Michael Vanthourenhout dicteerden de koers vanaf de eerste ronde. Gaandeweg en af en toe mengden Joris Nieuwenhuis en Eli Iserbyt zich als stoorzenders in hun onderlinge gevecht.

Quote Ik nam te veel risico’s om de laatste twee meter te dichten Lars van der Haar (31)

Zo ontregelde laatstgenoemde in de laatste ronde de finale van Van der Haar. ,,Plots was hij daar. Daardoor moest ik iets te veel met hem vechten om comfortabel naar de sprint te gaan”, verzuchtte Van der Haar.

Maar dan nog. De Woudenberger besefte dat hij eveneens een foutje had gemaakt bij het opdraaien van de lange finishstraat. ,,Ik nam te veel risico’s om de laatste twee meter te dichten. Daardoor verloor ik er juist nog twee. Tegen Laurens is dat net iets te veel. Als ik in zijn wiel had gezeten, had ik hier een mooie overwinning kunnen pakken.”

‘Benen waren goed genoeg’

Het maakte dat de nationale kampioen liet weten dat hij ‘gewoon teleurgesteld’ was in zichzelf. ,,Ik had vandaag niet de benen waarop ik had gehoopt, maar ze waren goed genoeg om te winnen. Als je al zes wedstrijden op rij de benen hebt om te winnen en er daarvan maar ééntje pakt, is dat heel zuur.”

Quote Wat ik vandaag heb laten zien, zat er het hele seizoen al in Ryan Kamp (21)

Technische passages

Achter Sweeck, Van der Haar en Vanthourenhout, reed Joris Nieuwenhuis verrassend naar de vierde plek. ,,Het meerjarenplan was om in het tweede jaar mogelijk de aansluiting met de top te maken. Zover ben ik nu dus al”, zei de voormalige wereldkampioen bij de beloften (2017) die dit najaar de terug is gekeerd van de weg naar de cross. Bij DSM reed hij deze zomer onder meer de Tour. Dat is te merken aan de power en snelheid op de rechten stukken. ,,Ik verlies het nu vooral nog op de technische passages. Zoals hier in het bos. Daar maak ik nu nog te veel foutjes.”

Ryan Kamp was op plek acht de blije derde Nederlander in de uitslag. ,,Wat ik vandaag heb laten zien, zat er het hele seizoen al in. Door steeds in een verkeerde positie te zitten en een beetje pech kwam het er niet uit.” De beloftenwereldkampioen van 2021 doelde op het feit dat hij eindelijk kon laten zien nog altijd te kunnen wedijveren met zijn generatiegenoten. Sterker nog: ,,Waar de anderen in laatste twee ronden terug vallen, kan ik nog net een trap bijgeven.”