Lavreysen wanhoopt niet na zeldzame nederlaag op de teamsprint: ‘Van tevoren wisten wij al dat dit zou gaan gebeuren’

Ook PSV Vrouwen wil seizoen met bekerwinst nog wat glans geven

Komend paasweekend is het twee keer PSV-Ajax in de strijd om het bekertoernooi. De mannen werken zondag in Rotterdam hun finale in de Kuip af, de vrouwen doen dat maandag in de Nijmeegse Goffert. Trainer Rick de Rooij van PSV en aanvoerster Mandy van den Berg blikten vrijdag alvast vooruit en zien een ideale kans om het seizoen nog wat glans te geven.

