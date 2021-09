Ledûb-aanvoerster Nikkie Wouters: ‘Ik wil het volleybal en onze club op de kaart zetten’

amateurbijlageHet had een geweldig seizoen moeten worden. Een jaar geleden debuteerden de volleybalsters van Ledûb in de topdivisie. Al na drie wedstrijden werd de competitie stilgelegd.

,,We kunnen eindelijk weer doen wat we het allerleukste vinden”, zegt Laura Heuvelmans (26), die vijf seizoenen bij Ledûb speelt. ,,Ik hoop dat we weer lekker kunnen volleyballen en dat iedereen gezond blijft. We gaan er fanatiek voor.”

Daar sluit Lynn Rademaekers (18) zich bij aan: ,,Ik hoop vooral dat we veel goed spel kunnen laten zien. Ik weet dat we dat kunnen.’’

Nikki Wouters (23) heeft grootse plannen voor het nieuwe volleybalseizoen dat half september begint. ,,Het is natuurlijk supergaaf om te promoveren. Al van jongs af aan doe je er alles aan om zo hoog mogelijk te komen. Vorig jaar liepen we in op gave muziek en werd iedere speler voorgesteld. Dan voel je die professionaliteit, die door de gigantische hal nog meer binnenkomt. Dat is heel gaaf”, stelt Wouters, die al zes seizoenen voor de volleybalclub uit Budel uitkomt.

,,Ik wil het volleybal en onze club op de kaart zetten. Daarom ben ik als aanvoerster bezig om het wat professioneler aan te pakken. Zo willen we dames-1 als laatste alleen laten spelen op een groot veld. Daarnaast willen we dingen als ballenkinderen en extra sponsoren. Hopelijk kunnen we volgend seizoen volledig afmaken en het op een professionele manier aanpakken. Met ons team, en met Ledûb.”

Hoewel de competitie al vroeg werd stopgezet, kijkt Wouters met een goed gevoel op de wedstrijden van afgelopen najaar terug. ,,Al je vrije uren steek je erin. Als het dan lukt, dan doet dat je goed. Qua organisatie en niveau ligt de lat een stuk hoger. Gelukkig hebben we die drie wedstrijden dat we hebben gespeeld wel ons niveau neer weten zetten.’’

Daar is Rademaekers, die al haar hele leven bij Ledûb speelt en vorig seizoen debuteerde bij dames 1, het volledig mee eens. ,,We hebben er twee gewonnen, dus het ging echt de goede kant op. Ook met ons team onderling. Je merkte dat we een echt en hecht team zijn. Dat zag je ook bij onze eerste wedstrijd van het seizoen, die we speelden tegen Amsterdam. De wedstrijd wonnen we vrij dik. Dat gaf ons echt het gevoel van: ‘Het seizoen is begonnen, wij zijn er klaar voor’. Iedereen moedigde elkaar ook aan. Je zag de strijdlust en het plezier op onze gezichten. Dat was voor mij wel echt het mooiste moment van dit seizoen.’’

Bij Heuvelmans staat een ander moment op haar netvlies gegrift. ,,Ik heb vanwege privéredenen een tijdje niet kunnen volleyballen. Daardoor was onze uitwedstrijd tegen Sliedrecht mijn eerste in de topdivisie. De zaal was al wel leger, maar de ambiance eromheen was zo gaaf. Dat zal ik niet snel vergeten. Vol gas gingen we er tegenaan. Voor elk punt hebben we keihard gewerkt.’’