Leegloop bij PSV waterpolo: vijf stafleden, twee spelers en de voorzitter weg

Ronald Lindhout (57) en PSV waterpolo worden vaak in één adem genoemd. Maar de hoofdcoach van het eerste mannenteam gaf er onlangs de brui aan. Zijn assistenten René Evers en Rob Dorgelo deden hetzelfde.

,,We krijgen niet genoeg energie terug van de ploeg”, aldus Lindhout. ,,De jongens zeggen dat ze uiteindelijk landskampioen willen worden. Ik vraag of ze daarin willen investeren. Ja, antwoorden ze. Vervolgens verzaakt een aantal. Te weinig intrinsieke motivatie. Die moet uit de speler zélf komen. Heb je als trainer geen invloed op.”

Bram Swinkels (28) speelt in totaal 18 jaar bij PSV. ,,Ronald heeft deels gelijk”, zegt hij. ,,Maar de omstandigheden waren het afgelopen jaar niet makkelijk. Corona. We trainden een tijd, terwijl het niet eens duidelijk was of we gingen spelen. Dan is het soms moeilijk gemotiveerd te blijven.”

Volledig scherm Bram Swinkels van PSV waterpolo © Sem Wijnhoven/DCI Media

Sebastiaan Brands (24) vervangt Lindhout. Hij geeft er het keepen in het eerste voor op. PSV zoekt nog naar een ervaren assistent voor de jonge coach, die de start van de competitie (18 en 19 september) mist. Brands gaat als teammanager van de nationale U17 mee naar het jeugd-EK in Malta. ,,Helaas”, zegt hij. ,,Maar dat stond al heel lang op de rol.”

Geen geld voor vervangers

Van het spelersfront: de Belg Sammy Claes en de Kroaat Nino Mudrazija zoeken hun heil elders. En er is geen geld voor vervangers van hetzelfde kaliber. ,,Ik vertik het om schulden te maken”, zegt Marcel Brands (57), die binnenkort de voorzittershamer neerlegt om privé-redenen. ,,We schrijven zwarte cijfers, maar dat willen we ook zo houden.” Handhaving in de eredivisie is het doel. ,,Komt goed”, zegt Swinkels. ,,Sammy en Nino waren sterkhouders, maar andere spelers hebben zich prima ontwikkeld.”

Volledig scherm Sebastiaan Brands is de nieuwe trainer van PSV waterpolo. © DCI Media

De trainer van PSV 2 staat ook aan de kant. Khaled Goma kreeg in een gesprek met de technische commissie (tc) te horen dat hij tactisch niet begrepen werd door de spelers. En in de ogen van de tc vielen de resultaten tegen. ,,Vorig seizoen speelden we door corona slechts twee wedstrijden”, zegt Goma (56).

,,Eentje thuis, eentje uit. Twee zeges. Het seizoen daarvoor wonnen we thuis alles. Ja, uit verloren we iedere pot. Maar in die uitwedstrijden had ik nooit een complete ploeg. Thuis: twaalf, dertien selectiespelers. Uit: zes, zeven selectiespelers en twee, drie jeugdspelers.” Voor de goede orde: de selectie, waaruit het eerste en het tweede destijds dienden te putten, was erg smal. Koen Gevers volgt Goma op.

Kies voor mijn gezin

Veronie Swart (32) vertrekt ook. Zij begeleidde samen met Henri Schouten de Eindhovense eredivisiemeiden. ,,Na acht jaar kies ik voor mijn gezin”, zegt Swart. ,,Als je kind met tranen in de ogen vraagt of je alwéér naar PSV gaat, dan weet je het wel.”

Ondertussen heeft PSV aan Lindhout gevraagd mee te denken over wat nodig is om de club verder te brengen. ,,Eerst afstand nemen”, zegt hij. ,,Zeker een half jaar. Daarna zien we wel.”