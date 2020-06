Leeuwin Aniek Nouwen blijft PSV nog een jaar trouw

DEZE WEEK IN... 2005 Het eerste kampioen­schap van Oranje Zwart: 'De landstitel van ome Joop'

7 juni We volgen de sportkalender, maar gaan terug in de tijd. Aflevering 3 in deze serie: de eerste landstitel van hockeyclub Oranje Zwart in 2005. Robert van der Horst en Rob Reckers blikken terug.