Legertje Brabantse darters mikt op Tourkaart PDC bij Q School

Een Tourcard geeft het recht om twee jaar lang mee te doen aan alle ‘vloertoernooien’ (Players Championships) van de PDC. Via die toernooien kan deelname aan de televisietoernooien (de Majors) worden afgedwongen. De 64 hoogst gerangschikte darters op de wereldranglijst van de PDC (de Order of Merit) krijgen automatisch een Tourcard. Daartoe behoren onder meer Michael van Gerwen uit Vlijmen en Tilburger Benito van de Pas. Ook een aantal andere spelers krijgt een Tourcard, bijvoorbeeld de twee beste darters in de Challenge Tour en in de Development Tour van de PDC. Wie er begin januari nog geen heeft, kan via de Q School alsnog een Tourcard verdienen.

Wigan en Hildesheim

Voor spelers uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland is er een Q School in Wigan, spelers uit andere Europese landen gaan naar Hildesheim. Darters uit de rest van de wereld kunnen kiezen tussen deze twee locaties. Afhankelijk van het aantal deelnemers per locatie en het aantal nog te vergeven Tourcards wordt het aantal cards per locatie bepaald. Voor de Q school in Wigan hebben zich 521 darters ingeschreven, onder wie WK-verrassing Fallon Sherrock, voor die in Hildesheim 332. Zij betalen allemaal 500 euro inschrijfgeld. In WIgan liggen twintig Tourcards klaar, in Hildesheim elf.