Leider Herlings bouwt voorsprong verder uit in Letland

Hoe de 2de manche later deze zondag ook afloopt, Jeffrey Herlings zal Letland sowieso als leider in de WK-stand verlaten. Met de winst in de eerste moto vergrootte de 23-jarige motorcrosser uit Oploo de voorsprong op Antonio Cairoli tot 26 punten.

Herlings kan zich in het duel met zijn Italiaanse stalgenoot zelfs een keer een nulscore veroorloven, bijvoorbeeld als gevolg van materiaalpech. Een manchezege is goed voor 25 punten. Herlings was op het circuit van Kegums minder dominant dan een dag eerder in de kwalificatierace. Toen pakte hij kopstart en reed in 20 minuten en 2 ronden ruim 50 seconden weg van de concurrentie. Cairoli ging in de eerste bocht onderuit en strandde na een lange inhaalrace op plek 3.

Gedrang

Zondag, toen het om de WK-punten ging, was Herlings niet direct bij de les. In de eerste bocht werd hij opgehouden in het gedrang, waardoor hij buiten de top 10 terechtkwam, terwijl specialist Cairoli er als snelste vandoor ging. ,,Ik bleef kalm. Eenmaal in mijn flow probeerde ik Tony bij te halen. Dat kostte wel veel energie", zou Herlings aan de finish verklaren.

Even bevond hij zich in een Belgische sandwich tussen Jeremy Van Horebeek en Clément Desalle, de verrassende winnaar twee weken geleden in Rusland. Vervolgens zat Herlings in de sandwich tussen de Fransmannen Gauthier Paulin en Romain Febvre, maar geen van allen konden de Brabander lang ophouden.

In geen tijd zat Herlings aan het achterwiel van Cairoli. De titelverdediger uit Sicilië moest zich bij de eerste de beste aanval van zijn 9 jaar jongere rivaal gewonnen geven. Geen moment kwam de leidende positie van Herlings daarna meer in gevaar. De matige start van de WK-leider kwam het kijkspel wel ten goede. De vele inhaalmanoeuvres van Herlings waren goed voor de amusementswaarde. Herlings zelf sprak de hoop uit dat het hem de 2de manche makkelijker af zal gaan.

Glenn Coldenhoff uit Best kwam als 8e over de eindstreep.

De Waal 13de

In de MX2-klasse, gewonnen door de Deen Thomas Kjer Olsen, finishte Micha-Boy de Waal uit Wijk en Aalburg als 13de. Davy Pootjes (Ammerzoden) werd 15de.