Lieropse stunt compleet op WK Judo: Joanne van Lieshout grijpt brons tijdens haar eerste WK-deelname

In Qatar begon Van Lieshout (20) in de eerste ronde met een overwinning op de Colombiaanse Cindy Mera. Daarna wachtte Lucy Renshall, de nummer één van de wereld, in de tweede ronde. Daar zorgde Van Lieshout voor een sensatie: Renshall moest na een armklem afkloppen. In de derde ronde klopte Van Lieshout ook de Japanse Miku Takaichi, in de kwartfinale bleek de Hongaarse Szofi Ozbas niet bestand tegen de 20-jarige.