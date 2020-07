Lieshoutse debutant Piet Damen hielp Charly Gaul aan de gele trui: ‘Had nog nooit echt in de bergen gereden’

Zaterdagavond 19 juli 1958. In de auto van Tijn en Koen Swinkels (van Bavaria) wordt Piet Damen van Parijs naar Nederland gereden. Terug in Lieshout barst 's nachts een groot feest los. De volgende dag gaat het tafereel in reprise als Damen op het bordes van het gemeentehuis gehuldigd wordt voor zijn elfde plek in de Tour de France van 1958. De beste prestatie van een wielrenner uit Zuidoost-Brabant. Pas 60 jaar later, als Steven Kruijswijk vijfde wordt in 2016, gaat Damens prestatie uit de boeken. Maar vergeten wordt het nooit.