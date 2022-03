Limiettijd Tim Verbaandert officieel, WK-debuut Veldhovense atleet gaat door

Eindhoven­se ijshockey­ers lopen eindstrijd eredivisie mis: ‘Wij hadden de betere ploeg’

Na een 6-1 nederlaag op zaterdag in Amsterdam, leek een comeback onmogelijk. Hij was er toch bijna. Bij 5-2 leek Eindhoven Kemphanen zondag even op weg naar een stunt, maar uiteindelijk eindigde het duel in 5-5.

13 maart